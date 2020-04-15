إطلاق منصة تحدي التنافسية عن بُعد

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

‏أطلقت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين منصة «تحدي التنافسية عن بُعد» التي تشمل التنافس في 5 تحديات، ضمن حملة «ملتزمون يا وطن».

وأوضحت سمية حارب السويدي رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن المنصة تتضمن عدداً من الأنشطة والمسابقات في عدة محاور تشمل الموهبة والتدريب والابتكار عن بعد بهدف ترسيخ مفهوم «ملتزمون يا وطن» والتعلم عن بعد.

مشيرة إلى أن المنصة تعكس استثمار مفهوم خلك في البيت، ضمن محتوى تفاعلي يعكس إبداعات الطلبة ومواهبهم، لاستقبال مشاركاتهم عبر المنصة الإلكترونية، ونشر تلك المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية.