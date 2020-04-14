«التعليم والمعرفة» تنصح بعدم تخفيض رواتب المعلمين

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

نصحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بعدم تخفيض أجور المعلمين، حيث قد يصعب على المدرسة الاحتفاظ بهذه الخبرات بعد انقضاء هذه الأزمة.

وفي حال كانت هناك حاجة ماسة لتخفيض أجور المعلمين، فيمكن التفاوض معهم للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين. وتوعدت الدائرة بإجراءات صارمة للمدارس التي لم تلتزم بالخطة التعليمية المعتمدة، لتنفيذ عملية التعليم عن بُعد، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على رصد ومراقبة جودة التعليم المقدم للطلبة، وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جودة التعليم

وأكدت الدائرة لـ «البيان»، أن جودة التعليم ومخرجاته، أمر لا تهاون فيه، ويتعين على جميع المدارس الالتزام بتوفير تعليم ذي جودة، حسب خططها التعليمية التي اعتمدتها خلال فترة التخطيط لإطلاق عملية التعليم عن بعد، مؤكدة حرصها على متابعة كافة أطراف العملية التعليمية، من خلال وسائل متعددة، تشمل الاستبيانات والخط الساخن لأولياء الأمور والتواصل المباشر.

وذلك بهدف ضمان نجاح تطبيق منظومة التعليم عن بعد، في ظل الظروف الراهنة.

وأوصت دائرة التعليم والمعرفة، المدارس، بوضع خطة دفع ميسرة، لتسهيل عملية سداد الرسوم الدراسية للأُسر المتضررة من الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ودعت المدارس إلى توفير بعض التخفيضات على الرسوم الدراسية لأولياء الأمور، عبر خفض التكاليف التشغيلية، والمساهمة في دعم أولياء الأمور.

لا سيما أولئك الذين قد يواجهون بعض الصعوبات أو التحديات خلال هذه الفترة لسداد الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة من قبل المدرسة، وذلك بسبب فقدانهم لعملهم، أو إلزامهم بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادتهم، ويجب مراعاة مثل هذه الحالات، وضمان عدم تأثرهم سلبياً.

تفاوض

ودعت الدائرة المدارس إلى التفاوض مع العاملين من غير المعلمين، الذين لا تتطلب خدماتهم خلال هذه الفترة، على تخفيض مؤقت للأجور (إذا لزم الأمر)، مع مراعاة القرار 279 /‏‏‏‏2020، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بخصوص تنظيم عمل القطاع الخاص، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أنهم قد يعيلون ويدعمون عائلات أخرى، لافتة إلى أهمية المحافظة على الممارسات الأخلاقية في الظروف الراهنة.

واجبات

وأفاد عدد من المعلمين في أبوظبي، بعدم تسلمهم رواتبهم حتى الآن، وأبلغتهم المدارس «شفهياً»، بعزمها تخفيض رواتبهم، بالرغم من قيامهم بواجبتهم اليومية تجاه تطبيق منظومة التعليم عن بعد، في حين توجهت بعض المدارس إلى إيقاف معلمي الأنشطة الرياضية والفن والموسيقية عن العمل بدون راتب (إجازة غير مدفوعة الأجر).

وأوضح عدد من المعلمين، أنهم علموا بصفة غير رسمية، بأن المدارس التي يعملون بها تنوي تخفيض رواتبهم إلى الراتب الأساسي فقط، والذي يبلغ 40 % من إجمالي الراتب (ما يعني خصم 60 % من الراتب)، وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي أعطى الحق بتخفيض الرواتب، على الرغم من أن التعليم عن بعد، يكلف المعلمين جهداً أكبر من التعليم النظامي، على حد قولهم، مشيرين إلى أنهم لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي حتى الآن.

تأخر الرواتب

وأشار المعلمون إلى أن رواتبهم كانت تأتي قبل بداية الشهر، ما بين 27 و30 من الشهر، إلا أنها تأخرت لما يزيد على عشرة أيام حتى الآن، مبينين أنهم علموا بأن المدارس لم تقم بعمل جدول الرواتب حتى الآن، ما يعني أن الرواتب لن تصل قبل منتصف شهر أبريل الجاري، على أقل تقدير.وأكدوا أن تأخر الرواتب وتخفيضها، هما أمران يثقلان كاهلهم، في ظل المطالبة ببذل المزيد من الجهد لإنجاح منظومة التعليم عن بعد، وتحقيق المخرجات المطلوبة منه والأهداف المرجوة.

› الدائرة تتابع جودة التعليم عن بُعد عبر وسائل متعددة

› أوصت المدارس بوضع خطة دفع ميسرة لتسهيل سداد الرسوم الدراسية للأسر المتضررة

› إجراءات صارمة للمدارس غير الملتزمة بالخطة التعليمية المعتمدة

› التفاوض مع المعلمين في حال كانت هناك حاجة ماسة لتخفيض الأجور