اختبار 168 ألف طالب بالرياضيات تجريبياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

خضع أمس 168 ألف طالب وطالبة يدرسون عبر مبادرة «التعلم عن بعد» في المدارس الحكومية من الصف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية لتدريب إلكتروني تجريبي في مادة الرياضيات لقياس فاعلية نظام الاختبارات.

ووفقاً للخطة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم تم تطبيق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات فقط لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة لمدة نصف ساعة وضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه.

وحددت الوزارة فترتين الأولى الساعة الواحدة ظهراً لمدارس قطاع 1، والفترة الثانية لمدارس قطاع 2 عند الساعة 3 عصراً، على أن يلزم تطبيق التدريب اتباع التعليمات التالية: تنزيل المتصفح الآمن وعلى كل طالب استخدام الرابط المحدد له علماً بأن كلمات المرور متوفرة لدى المجالس التعليمية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن تطبيق هذا الاختبار تجريبي لقياس فاعلية نظام الاختبارات الإلكترونية، كجزء من منظومة «التعلم عن بعد».

وأشاد الطلبة بنظام الاختبار الإلكتروني، ومستوى أسئلة اختبار مادة الرياضيات، الذي تضمن 10 أسئلة، وكانت كلها اختياراً من متعدد، لافتين إلى أنهم كانوا يحلون المسائل على ورق خارجي قبل اختيار الإجابة الصحيحة، وقالوا إن الأسئلة جاءت متنوعة وفي مستوى الطالب المتوسط، بواقع مدة زمنية 30 دقيقة فقط.