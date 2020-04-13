طلبة المدارس الحكومية يشيدون بالاختبارات الإلكترونية التجريبية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أشاد عدد من طلبة المدرسة الإماراتية الذين يدرسون بمبادرة التعلم عن بعد بآلية الاختبار الإلكتروني الذين خضعوا له اليوم، حيث تقدموا للاختبار في مادة الرياضيات و لم يتجاوز الاختبار العشرة أسئلة و جاءت متنوعة و في مستوى الطالب المتوسط، بواقع 30 دقيقة.

خضع اليوم 168 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية من الصف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية ، اليوم لتدريبا إلكترونيا تجريبيا في مادة الرياضيات لقياس فعالية نظام الاختبارات.

ووفقا للخطة المعتمدة من قبل وزارة التربية و التعليم تم تطبيق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات فقط لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة لمدة نصف ساعة وضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه.

وحددت الوزارة فترتين الأولى الساعة الواحدة ظهرا لمدارس قطاع 1، والفترة الثانية لمدارس قطاع 2عند الساعة 3 عصرا.

على أن يلزم تطبيق التدريب اتباع التعليمات التالية تنزيل المتصفح الآمن وعلى كل طالب استخدام الرابط المحدد له علما بأن كلمات المرور متوفرة لدى المجالس التعليمية.

