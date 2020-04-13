"التربية" تتيح منصة "نهلة وناهل" للقراءة ولدعم اللغة العربية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة "نهلة وناهل" للقراءة ولدعم اللغة العربية، وتفعيلها داخل منظومة "المدرسة الإماراتية"، وتضم العديد من القصص تصل إلى 1000 قصة، كقصص الأنبياء وقصص علمية ومسلية وأخرى عن الحروف وعالم الحيوانات وغيرها، أما عن المنهاج المتبع في المنصة فقد ركزت على المرح والتحفيز لإتقان اللغة وهو منهاج يعتمد على التعلم من خلال اللعب.

وهي منصة تطبيق تفاعلي تتميز باحتوائها على العديد من القصص والكتب باللغة العربية قصة وتستهدف المنصة طلبة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى والحلقة الثانية والأطفال حتى عمر 15 عاما، والمنصة موجهة للمعلم والطالب وولي الأمر.

تعمل منصة نهلة وناهل على خلق بيئة تنافسية بين الطلبة تساعدهم في تطوير مهارات التعلم والفهم ، وتمَّ ابتكار هذه المنصة من قبل معلمي اللغة العربية، وتتيح المحتوى الأنسب لجميع طلبة المرحلة الابتدائية و كل حسب مستواه القرائي، ليتمكنوا من خلالها تطوير مهاراتهم في القراءة والفهم والاستيعاب باللغة العربية ويمكن للمعلمين مراقبة مدى تقدم الطالب من خلال عدة طرق منها: تتبع مدى استخدامه للمنصة، وتقييم الطالب والرسوم البيانية الخاصة بكل صف وطالب تلخص مدى تطور مستوى الطلاب القرائي واستفادتهم من المنصة على صورة أرقام و بينات، كما يمكنهم أيضًا توجيه المنصة بشكل يلبّي الاحتياجات الفردية لكل طالب.

وتهدف المنصة الي خلق بيئة تنافسية بين الأطفال تساعدهم في تطوير مهارات التعلم والفهم لديهم واكتساب المعرفة، وتحسين قدراتهم على القراءة والاستماع باللغة العربية.

و تتميز المنصة بـ 6 مميزات وهم أنها تضم عدد كبير و متنوع من الأنشطة و التمارين، صممت خصيصا لكل قصة و كتاب من قبل مجموعة معلمين، و تحتوى على العاب تعليمية متنوعة يمكن للطفل الوصول إليها فقط عند الانتهاء من القراءة، لإضافة عنصر التحفيز لدي الطفل، كما تضم مجموعة متنوعة من التقارير و الرسوم البيانية المفصلة، و تساعد المعلم على متابعة و قياس درجة الاستيعاب و الفهم لدي كل طالب، وتشمل تطبيق تفاعلي يضم مئات القصص و الكتب باللغة العربية، وتمكن الطفل من التمتع بالاستماع لنص القصة كاملة، مدعومة بالمؤثرات الصوتية، مع وجود خاصية التظليل للكلمات المقروءة له ( كلمة بكلمة) مع إمكانية إعادة الاستماع لكل كلمة على حدة، و يمكن للطفل إضافة ملاحظاته على كل قصة و حفظ الكلمات الجديدة في حسابة الخاص، إما عبر كتابتها او تسجيلها بشكل صوتي، و يستطيع المعلم ان يراجع ما كتبة أو سجلة الطالب لاحقا عبر حساب المعلم.