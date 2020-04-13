جامعة أبوظبي تطلق مبادرات وأنشطة عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة أبوظبي مجموعة من المبادرات والأنشطة المقدمة عن بعد، بالتزامن مع تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع الطلبة في دولة الإمارات، في ظل الجهود الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس (كوفيد-١٩) سعياً من الجامعة لتمهيد سبل النجاح أمام طلبتها لإبقائهم على تواصل دائم متسلحين بالأدوات التعليمية اللازمة خلال تواجدهم في المنزل، حفاظاً على صحتهم ولتوفير تجربة أكاديمية شاملة للتعليم عن بُعد، عبر أنشطة إرشادية ورياضية وصحية افتراضية واجتماعات وورش عمل رقمية، وغيرها من الأنشطة التفاعلية عن بُعد.

وتعزز جامعة أبوظبي سبل تواصل مستدامة مع كافة الطلبة والعاملين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج العمل عن بُعد مثل «مايكروسوفت تيمز»، وذلك لرفع معنوياتهم وتقديم الإرشادات الدراسية والورش للطلبة وتنظيم الحلقات الدراسية رقمياً.

ولمواصلة تعزيز تفاعل الطلبة ونشاطهم، قامت الجامعة بتنظيم عدد من البطولات الرياضية رقمياً والتمارين الرياضية التي يتم بثها عبر الفيديو يومياً واجتماعات الفرق الرياضية افتراضياً لتحدي بعضهم البعض في منافسات صحية خلال تواجدهم في المنازل.

بالإضافة إلى ذلك، توفر جامعة أبوظبي برنامج الإرشاد الأكاديمي الذي يمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين وأعضاء الهيئة التدريسية للحصول على أي دعم قد يكونوا بحاجة إليه. ومن بين أبرز الجوانب التي تحرص جامعة أبوظبي على التواصل مع طلبتها بخصوصها هي تقديم النصائح الصحية المرتبطة بالوقاية من فيروس (كوفيد-19)، وذلك من خلال عدة أقسام من داخل الجامعة تحرص على إيصال هذه الرسائل التوعوية عبر التواصل عن بُعد.