أكاديمية رأس الخيمة تخفّض الرسوم الدراسية للفصل الثالث 20 %

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت أكاديمية رأس الخيمة أنها ستقدم لأولياء أمور الطلاب تخفيضاً نسبته 20 % على رسوم الفصل الثالث، وذلك بهدف دعمهم خلال هذه الفترة التي يدرس فيها أولادهم من المنزل كجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ـ 19).

كما أعلنت الأكاديمية أنها ستقوم بإعادة كافة الرسوم الخدمية غير التعليمية مثل النقل والوجبات الغذائية المقدمة في المقصف المدرسي. ويمكن لأولياء الأمور الاختيار بين استعادة مبلغ التخفيض الآن أو تحويله ليكون جزءاً من قسط الفصل الدراسي الأول لعام 2020 والذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

وتماشياً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، قامت الأكاديمية بتطبيق نظام التعلم عن بعد لضمان صحة وسلامة الطلاب وأعضاء الجهاز التدريسي والإداري مع الحفاظ على أعلى معدلات الجودة في العملية التعليمية.