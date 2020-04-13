تعقيم يومي لمرافق جامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

أطلقت جامعة الإمارات حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لضمان بيئة عمل أكاديمية آمنة لاستمرار العمل بالجامعة بكل سلاسة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها لمكافحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19) والحد من انتشاره، واتخذت شعاراً هو «حرم جامعي آمن»، من خلال تركيب كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الجسم لكل من يدخل الحرم الجامعي من موظفين وعاملين، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الصحة والسلامة وتوفير حرم جامعي صحي وآمن، كما يتم تعقيم وتنظيف السكن الطلابي بشكل يومي بأحدث وسائل التعقيم بواسطة فريق مدرب ومتخصص، كما تقوم الجامعة بنشر حقائق ومعلومات عامة عن الفيروس وإجراءات الحفاظ على السلامة والصحة العامة لجميع العاملين في الحرم الجامعي وخصوصاً لموظفي النظافة مع تدريبات عملية مكثفة.

ويقوم موظفو النظافة بتنظيف جميع النقاط الحيوية في الحرم الجامعي كل ساعة باستخدام مواد التنظيف والتعقيم الكيميائية، هذا وقد زادت نسبة عمليات التنظيف والتعقيم لجميع مرافق الحرم الجامعي بنسبة 35 % مقارنة بالأيام الاعتيادية.