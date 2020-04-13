تعاون إعلامي بين «شمس» والجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مذكرة تفاهم إلكترونية مع الجامعة القاسمية في الشارقة، بهدف تعزيز الروابط المشتركة بين الطرفين في مجال التدريب بالاتصال والإعلام ومهارات التحرير الصحفي والتلفزيوني.

جاء توقيع المذكرة عبر الاتصال الرقمي والربط بين الطرفين من خلال تطبيق ذكي، حرصا على سلامة الطرفين.

وقع المذكرة إلكترونياً الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية في الشارقة.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس (شمس)، على أن المدينة تحرص منذ تأسيسها على انتهاج خطط واستراتيجيات مدروسة في دعم المواهب الشابة وصقل المهارات، ودعمها من خلال توفير دورات تدريبية متنوعة وورش عمل إبداعية ومهنية وفنية، للأخذ بيدهم نحو مستويات أعلى من الاحترافية والتخصصية بشكل مبتكر وجديد.

وأوضح المدفع أن (شمس) ستحرص على تقديم كافة الخبرات العملية والفنية التي تمتلكها في مجالات التدريب والإعلام والاستشارات الفنية لخدمة الطلبة، بالتعاون مع عدد من المدربين المعتمدين ذوي الخبرات الطويلة.