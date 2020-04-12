مبادرة لدعم أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها "معاً نحن بخير"، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويشمل الدعم دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية.

ويستطيع أولياء الأمور المحتاجون للدعم الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم (800-3088) أو عن طريق الموقع الإلكتروني (http://togetherwearegood.ae)، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو بتاريخ 23 أبريل 2020.