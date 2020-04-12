"آيباد برو 2020" يدعم التعّلم عن بُعد بالواقع المعزّز

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تحوّل جهاز "آيباد" اللوحي الذي باعت "آبل" منه أكثر من 500 مليون وحدة منذ 2010 وحتى الآن، إلى وسيلة فعّالة تساعد المعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية على تحفيز الطلبة على التعلّم عن بُعد من المنازل خصوصاً بعد اضطرار المدارس في الإمارات ومعظم العالم إلى إغلاق أبوابها تماشياً مع جهود مكافحة "كورونا".

حيث يأتي إصدار "آيباد برو 2020" الذي أطلقته "آبل" مؤخراً بمكونات قوية وغير مسبوقة تقول الشركة أنها تجعل من هذا الجهاز اللوحي أقوى من معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنظام التشغيل "ويندوز" وأحد أهم الحلول المتوفرة والسهلة لتقديم المواد الدراسية إلى المنازل عبر الإنترنت وأقرب ما يكون إلى "استديو" محمول بفضل معالجه A12Z ثماني النواة القوي الذي يجعل الجهاز اللوحي قادر على القيام بمهام متعطشة للطاقة مثل تحرير فيديو 4K أو تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى عرض الدروس باستخدام الواقع المعزّز من خلال "تطبيقات التعلم عن بعد" الجديدة التي وفرها مؤخراً "متجر آبل" للمؤسسات التعليمية والمعلمين.

وتعتبر ميزة مشاركة الملفات على iCloud Drive مثالية لمشاركة الفروض المدرسية والموارد الأخرى مثل مقاطع الفيديو التعليمية مع الزملاء والطلاب، فيما تمكّن تطبيقات "الملاحظات": Pages وKeynote وNumbers العمل على المشروعات والتعاون في الوقت الفعلي تحت إشراف المدرس أو الوالدين.

ويمكن من خلال iMessage للطلاب مناقشة الموضوعات مع مجموعات الدراسة أو المعلمين من أي جهاز وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية واستقبالها، والاطلاع على ردود جميع من في المجموعة، وإرسال تأثيرات رسائل واستقبالها، بل ويمكنهم أيضاً إطلاق اسم على المجموعة، أو إضافة المشاركين أو إزالتهم، أو الخروج من المجموعة.

ويمكّن للتلاميذ الاستفادة من قدرات Apple Pencil في تطبيقات iWork وإضافة نصوص بخط أيديهم وعلامات على العروض التقديمية وملفات PDF. وهو أيضاً مفيد في صفوف الفنون وفي تطبيقات الواقع المعزز مثل عرض التشريح الذي يقوم فيه الطلاب بتشريح ضفدع رقمي في درس العلوم. ومع أحدث إصدار من iPadOS، يمكنك الآن إضافة ماوس أو لوحة تحكم إلى "آيباد" لتعزيز التفاعل مع الجهاز.

ويقدم نظام iPadOS طريقة جديدة كلياً للعمل على "آيباد برو" مع ميزات تعدد المهام، حيث يستطيع المستخدمون الآن العمل على تطبيقات متعددة من خلال ميزة Slide Over، والتبديل بين التطبيقات بسرعة، والاطلاع على ملفين في الوقت نفسه من خلال ميزة Split View، أو فتح نوافذ متعددة أثناء العمل.

وقد يبدو تصميم الجهاز مشابهاً لطراز العام الماضي، ولكن للمرة الأولى تقدم "آبل" في هذا الجهاز كاميرتين من الخلف بالإضافة إلى ماسح ضوئي LiDAR جديد قادر على استشعار العمق وقياس المسافة إلى الأشياء في الغرف ما يفتح خيارات جديدة للمطورين لتطوير المزيد من تطبيقات الواقع الافتراضي.

ويدعم "آيباد برو2020" في أدائه نظام تبريد محسّن يضمن أقوى أداء ممكن للجهاز لأطول فترة ممكنة، إلى جانب معالج تطبيقات الذكاء الصناعي ثماني النواة أيضاَ، مع كفاءة في استهلاك الطاقة تضمن للمستخدم 10 ساعات من الاستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن مرة أخرى، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات من خلال الشاحن المرفق مع الجهاز، بالإضافة لدعم كل من WiFi 6 واتصال الجيل الرابع LTE وبلوتوث 5.0.

كما يحتوي الجهاز للمرة الأولى على خمسة ميكروفونات تجعل الصوت المسجل من خلالها يضاهي بجودته ونقاوته جلسات التسجيل في الاستوديو. كما أعلنت آبل عن غطاء جديد للجهاز سيتوفر الشهر المقبل باسم "ماجيك كيبورد" Magic Keyboardمزود بمفصل ولوحة مفاتيح مضيئة بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية تتضمن لوحة تتبع .TrackPad

ويتوفر "آيباد برو2020" للشراء على موقع "آبل" بدءاً من سعر 3,199 درهم للإصدار بشاشة 11 بوصة وسعر 3,999 درهم للإصدار بشاشة 12.9 بوصة.