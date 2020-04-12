لن يبقى طالب بالدولة من دون كمبيوتر

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وعضو مجلس إدارتها، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنه في العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021 لن يكون هناك طالب واحد في الدولة، سواء من المواطنين أو المقيمين، من دون جهاز كمبيوتر لتمكينه من مواصلة تعليمه عن بُعد، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من حملة «التعليم دون انقطاع» التي انطلقت الأربعاء الماضي ستستمر أسبوعين، وبعدها ستنطلق المرحلة الثانية وستشمل توفير الأجهزة للمعلمين والمعلمات ممن لا يمتلكون أجهزة داخل منازلهم، لافتاً إلى أنه «تم تمديد الحملة إلى شهر رمضان المبارك ولن تتوقف بل ستستمر إلى الأبد إن شاء الله».

وقال في حوار عن بُعد مع «البيان» إن «حملة التعليم دون انقطاع التي أطلقتها دبي العطاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تهدف لتوفير 40 ألف جهاز للطلبة من الأسر المتعففة التي لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، للانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بُعد بشكل آمن من منازلهم، وتهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» على تعليم الأطفال والشباب في الدولة، وتتماشى مع قرار حكومة الإمارات بتمديد التعلم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ 2021 لن يبقى طالب بالدولة بدون كمبيوتر