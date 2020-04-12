استعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصغر

المصدر: العين - داوود محمد

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي المصغر إلى مدار فضائي منخفض خلال الربع الأول من عام 2021، وأضاف أن المركز الوطني لعلوم تكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات عقد جلسة عن بُعد لمراجعة التصميم النهائي لمشروع قمر صناعي مصغر، لاستخدام تقنيات إشارات الترددات الراديوية في تحسين قدرة التحري عن المواقع الجغرافية عبر نظام الملاحة العالمي للأقمار الصناعية، وأشار إلى أن القمر الصناعي الجديد الذي يجري تطويره في المرافق المتطورة ضمن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، سيعزز من قدرات دولة الإمارات في إيجاد حلول لبعض التحديات باستخدام الموارد الفضائية المتاحة من خلال شبكة الأقمار الصناعية التي تملكها وتشغلها الدولة، والتي تعتبر من بين الأكثر حداثة وتنوعاً من حيث الاستخدامات وتصل خدماتها إلى معظم دول العالم والعديد من المناطق النائية.