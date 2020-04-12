2021 لن يبقى طالب بالدولة بدون كمبيوتر

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنه في العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021 لن يكون هناك طالب واحد في الدولة، سواء من المواطنين أو المقيمين، من دون جهاز كمبيوتر لتمكينه من مواصلة تعليمه عن بُعد، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من حملة «التعليم دون انقطاع» التي انطلقت الأربعاء الماضي ستستمر أسبوعين، وبعدها ستنطلق المرحلة الثانية وستشمل توفير الأجهزة للمعلمين والمعلمات ممن لا يمتلكون أجهزة داخل منازلهم، لافتاً إلى أنه «تم تمديد الحملة إلى شهر رمضان المبارك ولن تتوقف بل ستستمر إلى الأبد إن شاء الله».

توفير

وقال في حوار عن بُعد مع «البيان» إن «حملة التعليم دون انقطاع التي أطلقتها دبي العطاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تهدف لتوفير 40 ألف جهاز للطلبة من الأسر المتعففة التي لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، للانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بُعد بشكل آمن من منازلهم، وتهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» على تعليم الأطفال والشباب في الدولة، وتتماشى مع قرار حكومة الإمارات بتمديد التعلم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي».

توزيع

وبين أن شركة «توزيع» للتوزيع والخدمات اللوجستية، شريك الخدمات اللوجستية للحملة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تقوم بنقل الشحنة من نقطة الاستلام المحددة وتعقيم الأجهزة قبل تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم التي ستتولى مهمة تهيئة وتجديد وتركيب نظام التشغيل والبرمجيات اللازمة قبل تسليمها لشركة «توزيع» التي ستقوم بتسليم الأجهزة للطلاب لمواصلة تعليمهم عن بُعد.

وأكد الدكتور طارق القرق أن الحملة تهدف لتخفيف العبء عن أولياء الأمور الذين يؤدون دوراً هاماً في تطبيق التعلم عن بُعد لأطفالهم، وكذلك دعم المعلمين في جهودهم لمواصلة تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب.

حالات

وقال إن «دبي العطاء كونها مؤسسة إنسانية عالمية تعمل على توفير التعليم السليم، لاسيما في حالات الطوارئ والأزمات، فنحن نؤمن بأن لدينا دوراً حيوياً نؤديه لتعزيز حصول جميع الأطفال والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة على فرص التعلم عن بُعد بشكل متساوٍ. ولهذا السبب، أقمنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتقديم فرصة للمجتمع الإماراتي لدعم الطلاب غير القادرين حالياً على الانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بُعد».

تبرعات

وتقبل الحملة التي تسعى إلى ضمان استمرارية تعليم الأطفال والشباب في الإمارات، حالياً تبرعات من مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى جانب الأفراد في الإمارات، وذلك إما عبر الإنترنت من خلال موقع «دبي العطاء» dubaicares.ae/‏‏‏donate أو من خلال الرسائل القصيرة عبر «اتصالات» و«دو» «شريكا الاتصالات للحملة»، عن طريق إرسال كلمة «تبرع» إلى الرقم 9030 للتبرع بـ 30 درهماً، و 9090 للتبرع بـ 90 درهماً، و 9300 للتبرع بـ 300 درهم، و 9900 للتبرع بـ 900 درهم؛

أو من خلال الشيكات أو التحويل المصرفي إلى مصرف الإمارات الإسلامي ورقم الحساب المصرفي: 3707297730205، أو لحساب Dubai Cares – Zakat General، ورقم الحساب المصرفي الدولي AE110340003707297730205، أو لمصرف الإمارات الإسلامي ورقم الحساب المصرفي 3707297730206، أو لحساب Dubai Cares – Sadaqa (General)، ورقم الحساب المصرفي الدولي: AE810340003707297730206

ويمكن لمؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد التبرع بأجهزة جديدة أو مستعملة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية من خلال ملء استمارة التبرع على www.dubaicares.ae، علاوة على ذلك، يمكن للمؤسسات التي لديها مخزون غير مستخدم من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم تبرعات بكميات كثيرة للحملة من خلال ملء نفس الاستمارة.