مدارس خاصة في دبي ترد رسوم الحافلات لذوي الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

بعثت مدارس خاصة بدبي رسائل إلكترونية لأولياء الأمور تحثهم على التوجه إلى الإدارة لاستعادة رسوم الحافلات المدفوعة للفصل الدراسي الثالث، وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أكدت أن أولياء الأمور ليسوا مطالبين بسداد رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث، وفي حال قام ولي الأمر بالدفع المسبق، فعلى مزود الخدمة الاتفاق مع ولي الأمر على آلية الاسترداد، وذلك في ظل قرار وزارة التربية والتعليم باستمرار تطبيق نظام «التعلم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي الجاري، لطلبة المراحل التعليمية المختلفة في كل مدارس الدولة.

وأوضحت الهيئة أنه إذا دفع ذوو الطالب رسوم الحافلة المدرسية للفصل الدراسي الثالث، فعليه التواصل مع مزود الخدمة للاتفاق في ما بينهما على آلية استرداد هذه الرسوم، مؤكدة أن ذوي الطالب والمدرسة ومزود الخدمة يمكنهم التوصل إلى صيغة مشتركة لرد رسوم الحافلات المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، مراعاة لظروف كل الأطراف.

وقالت الهيئة: «تنظم العلاقة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر كافة الجوانب المتفق عليها بين الطرفين في ما يتعلق برسوم المواصلات والطريقة التي يتم تقديم الخدمة من خلالها، سواء من خلال المدرسة أو من خلال مزود الخدمة».

وكانت إحدى المدارس الخاصة بدبي أرسلت الأسبوع الماضي رسائل إلكترونية لأولياء الأمور تفيد بأهمية التوجه إلى الإدارة لاستعادة رسوم الحافلات المدفوعة للفصل الدراسي الثالث أو احتسابها من رسوم أقساط الرسوم المدرسية للفصل الدراسي الثالث أو الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

وأكدت إدارة المدرسة أن أسطول الحافلات خاص بها ولم تقم بتأجيرها لذلك أعادت الرسوم لأولياء الأمور وستتحمل أجور السائقين وذلك بعد مطالبات من عدد من أولياء الأمور برسوم الحافلات خلال الإعلان الأول لتطبيق المبادرة لأسبوعين ومع استمرارية المبادرة لآخر العام تم ترحيل رسوم الحافلات إلى أقساط الفصل الدراسي الثالث أو الأول من العام الدراسي المقبل.

وأكدت المدارس أن لديها تكلفة تشغيلية ملتزمة بها في حال كان التعلم من داخل المدرسة أو عن بعد من خلال دفع أجور الكادر التدريسي والإداري وتكلفة خطتها التطويرية والتعليمية التي تمكنها من السير قدماً في توفير برامجها التعليمية.