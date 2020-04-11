لجنة في«استشاري الشارقة» تتابع جهود التعليم عن بُعد بالمدارس

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية متابعة اللجنة واقع التعلم عن بعد والوقوف على كافة الممكنات والتحديات الحالية سواء للطلبة والأسر والعمل على دعمها من خلال تكاتف الجهود مع كافة الجهات المعنية.

وأشار الزعابي إلى أهمية هذا التوجه ضمن سياسات الدولة في تنمية التعلم الافتراضي عن بعد بهدف تعزيز قدرات المعلم على إدارة العملية التعليمية عن بعد وتمكين الطالب من الاستفادة بصورة متميزة علاوة على توثيق أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق جودة الأداء في عملية التعلم وبكفاءة عالية والتي تضمن في مخرجها استفادة الطالب الحقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة باستخدام النظم الإلكترونية ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ويأتي انعقاد الاجتماع بعد أن واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة النظر بكافة الإجراءات المتبعة لإنجاح منظومة التعلم عن بعد لكافة طلبة مدارس الشارقة.

ترأس الاجتماع الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة كل من شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة وطالب علي البلي الظهوري وعائشة محمد بو خاطر والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي ونبيلة علي الحمادي وشيخة إبراهيم بن جويعد وأمينة سر اللجنة هدى الحمادي.

وفي بداية الاجتماع أكدت اللجنة أهمية قياس مؤشرات تحقيق النواتج المعرفية الإيجابية من خلال تطبيق منظومة التعلم عن بعد في ظل الجهوزية التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص في ضمان استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة وجودة التطبيق للحلقات الدراسية.