التربية تقيس فعالية تطبيق الاختبارات الإلكترونية للحلقتين الثانية والثالثة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تطبق وزارة التربية والتعليم تدريبا إلكترونيا تجريبيا إلزاميا لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية لجميع طلبة المدارس الحكومية من الصف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية، وذلك يوم الإثنين المقبل 13 إبريل وعلى فترتين.

ووفقا للخطة المعتمدة سوف يتم تطبيق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات فقط لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة لمدة نصف ساعة وضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه.. وتبدأ الفترة الأولى الساعة الواحدة ظهرا لمدارس قطاع 1، وتكون الفترة الثانية لمدارس قطاع 2عند الساعة 3 عصرا.

على ان يلزم تطبيق التدريب اتباع التعليمات التالية: تنزيل المتصفح الآمن وعلى كل طالب استخدام الرابط المحدد له علما بأن كلمات المرور متوفرة لدى المجالس التعليمية.