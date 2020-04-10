300 طالب بمدرسة فيكتوريا الشارقة يرددون النشيد الوطني «أونلاين»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد أمين النظامي رئيس مجلس إدارة مدارس فيكتوريا، أن تطبيقهم لمبادرة «التعلم عن بعد» لم يثنهم عن الالتزام بالمعايير التي لطالما كانت أساساً لنجاح وفاعلية يومهم الدراسي، ومن بينها عزف النشيد الوطني للإمارات، حيث وفروا وعبر تطبيق «Zoom» الخاص بالمدرسة إمكانية لجمع الطلاب والمعلمين الذين بلغ عددهم 300 طالب.

وأضاف أن مدير المدرسة كيث سايكس، بث النشيد الوطني للدولة من جهاز الكمبيوتر المحمول الموجود بغرفته، على الهواء مباشرة للعديد من الطلاب والمعلمين، فيما كان حرصهم من وراء ذلك نابعاً من تعزيز الروح الإيجابية للطلبة ورفع معنوياتهم، دونما اختلاف عن السابق، مبيناً أن الاستجابة كانت من الجميع كبيرة جداً، حيث تواجد هذا العدد الكبير أمام أجهزتهم الإلكترونية، ليقفوا جميعهم للاحتفاء بوطننا وترديد نشيدنا الوطني.

وذكر أن الهدف الذي كان يسعون من خلاله هو إيجاد تجمّع حقيقي لكافة أطراف العملية التعليمية من خلال وجودهم خلف كاميرات أجهزتهم، فيما كان الالتزام والانضباط السلوكي للطلاب رائعاً جداً، وهو ما ظهر جلياً من خلال تواجدهم الرائع.