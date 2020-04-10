«الوطنية للانتخابات» تتبرع بـ 1191 حاسباً لوزارة التربية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن تبرعها لوزارة التربية والتعليم بـ1191 جهاز حاسب آلي استخدمت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك ضمن ممارسات المسؤولية المجتمعية، وفي إطار حرص اللجنة على دعم العملية التعليمية التي تحرص على توظيف جميع الجهود لتوفير جميع مقومات التعليم الأساسية.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من اللجنة الوطنية للانتخابات وجميع أعضائها على دعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع، ولتواكب توجيهات الحكومة الرشيدة، ودعم قرار مجلس الوزراء في اعتماد التعلم عن بعد في جميع الجامعات وجميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى نهاية العام الدراسي الحالي. وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن الظروف الحالية تحتم على الجميع التعاون والتكاتف والعمل بشكل مشترك.

وقال: «اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى كل العاملين في وزارة التربية والتعليم ولجميع الكوادر التعليمية والوظيفية على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر من أجل تمكين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات من مواصلة التعلم في ظل الظروف الحالية التي تطلبت إقرار التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية».

وأضاف: «خدمة الوطن والإحساس بالمسؤولية المجتمعية من أهم عوامل تحقيق الإيجابية في المجتمع، والعمل بروح الفريق الواحد بين كل الجهات والمؤسسات الحكومية سمة تميزينا عن باقي دول العالم ونهج تعلمناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخته القيادة الرشيدة التي سخرت كل إمكاناتها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».

وتابع قائلاً: إن التبرع بأجهزة الحاسب الآلي هو تعبير عن التزام اللجنة وفريق عمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بخدمة الوطن .