«السلام» تمنح خصومات على رسوم الفصل 3

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة )

منحت مدارس السلام التي تضم «مدرسة السلام الخاصة» و«مدرسة السلام كميونتي» خصماً لطلابها على الاقساط المدرسية للفصل الدراسي الثالث ويترواح بين 10 - 20 %، لتخفيف الأعباء عن الأهل، وتشمل المبادرة جميع المراحل التعليمية، حيث منحت 20 % لطلبة رياض الأطفال و 15 % للصفوف الأول والثاني والثالث، أما 10 % لباقي الصفوف. وجاءت بهذه المبادرة بعد التحديث الأخير من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) باستمرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019 - 2020».

وأكدت إدارة المدارس أن رسوم الفصل الدراسي الثالث التي تم دفعها سيتم ترحيل المبالغ المدفوعة فوق الرسوم المخصومة إلى الأمام وسيتم تطبيقها على مدفوعات رسوم العام المقبل.