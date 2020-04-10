«السلام» تمنح خصومات على رسوم الفصل 3

المصدر:
  • (دبي- رحاب حلاوة )
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منحت مدارس السلام التي تضم «مدرسة السلام الخاصة» و«مدرسة السلام كميونتي» خصماً لطلابها على الاقساط المدرسية للفصل الدراسي الثالث ويترواح بين 10 - 20 %، لتخفيف الأعباء عن الأهل، وتشمل المبادرة جميع المراحل التعليمية، حيث منحت 20 % لطلبة رياض الأطفال و 15 % للصفوف الأول والثاني والثالث، أما 10 % لباقي الصفوف. وجاءت بهذه المبادرة بعد التحديث الأخير من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) باستمرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019 - 2020».

وأكدت إدارة المدارس أن رسوم الفصل الدراسي الثالث التي تم دفعها سيتم ترحيل المبالغ المدفوعة فوق الرسوم المخصومة إلى الأمام وسيتم تطبيقها على مدفوعات رسوم العام المقبل.

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