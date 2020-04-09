انوفنتشرز للتعليم تعلن عن تخفيض 20% من رسوم الفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت انوفنتشرز للتعليم، التي تدير مدارس وحضانات رائدة في إمارة دبي، بما في ذلك المدرسة الأمريكية الجماعية وأكاديمية دبي الدولية بالبرشا، وأكاديمية دبي الدولية بتلال الإمارات ومدرسة رافلز الدولية وأكاديمية رافلز الدولية ورافلز ستارترز (مركز التعليم المبكر)، عن تخفيض 20% من رسوم الفصل الدراسي الثالث وذلك ضمن حرصها على دعم أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الإغلاق العالمي خلال هذه الفترة العصيبة.



جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق 20٪ من رسوم الفصل الثالث (بدءا من شهر أبريل حتى شهر يونيو 2020) كرصيد مقابل على أن يتم استخدامه في رسوم الفصل الدراسي الأول 2020-2021؛ وسوف يسترد الطلاب الذين يغادرون في نهاية العام الدراسي 2019-2020 للانتقال من دبي ودفعوا بالفعل الرسوم بالكامل ما نسبته 10٪ من رسوم الفصل الدراسي الثالث عند المغادرة.

في هذا السياق؛ أطلقت انوفنتشرز للتعليم برنامج إغاثة لدعم أولياء الأمور المتضررين جراء الإغلاق العالمي. ويغطي البرنامج المساعدات حسب الحاجة، بما في ذلك خطط دفع الرسوم الشخصية وتأجيل دفع الرسوم وخطط الأقساط بدون فوائد لجميع مدفوعات رسوم المدرسة التي تتم عن طريق بطاقة الائتمان فضلاً عن استرداد أو ترحيل رسوم الحافلات والكافيتريات؛ على أن يتم اتخاذ القرارات في كل ما سبق وفقاً لتقدير المدرسة.

هذا وسوف يُعفى أولياء الأمور من رسوم إعادة التسجيل للفصل الدراسي 2020-2021 إذا تم دفع رسوم 2019-2020 بالكامل، بالإضافة إلى اتفاقيات خطة الدفع الشهرية بدون فوائد من خلال شركاء مصرفيين مختارين؛ كما يتم خفض كافة التسجيلات الجديدة بنسبة 10٪ إلى 5٪ في رسوم التسجيل للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت بوونام بوهجاني، الرئيس التنفيذي لدى انوفينتشرز للتعليم: "نحن ندرك أن العديد من طلابنا وعائلاتهم يمرون بوقت حرج خلال هذه الفترة، ونسعى إلى بذل قصارى جهدنا إلى دعمهم ومساندتهم؛ وذلك عبر برنامج الإغاثة التي أطلقناه للتخفيف عليهم، حتى يتمكنوا من البقاء أمنين والمحافظة على صحتهم وصحة أحبائهم خلال هذه الفترة العصيبة. وتحرص انوفينتشرز للتعليم ببذل قصارى جهدها لدعم الطلاب وأولياء الأمور وموظفيها وذلك ضمن رؤيتيها الهادفة إلى تطبيق أعلى معايير التعليم الدولي."

وفي ظل التوجه القائم للتعلم عن بعد، تلتزم انوفينتشرز للتعليم بتقديم أعلى مستوى من التعليم؛ حيث أنشأت أنظمة التعلم عن بعد للطلاب عبر كافة مدارسها، مع إجراء تقييمات منتظمة لمراقبة الأداء. وقد استثمرت أيضاَ في الوقت والموارد لتطوير مهارات الموظفين باستمرار لضمان استخدام معلمينا للتكنولوجيا بالشكل الأمثل كأداة لتمكين تعلم الطلاب.