الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: العام الدراسي المقبل لن يكون هناك طالب في الإمارات دون كمبيوتر

المصدر: دبي-عماد عبد الحميد

أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وعضو مجلس إدارتها، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021 لن يكون هناك طالب واحد في الدولة سواء من المواطنين أو المقيمين دون جهاز كمبيوتر لتمكينه من مواصلة تعليمه عن بعد، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من حملة «التعليم دون انقطاع» التي انطلقت الأربعاء الماضي ستستمر أسبوعين، وبعدها ستنطلق المرحلة الثانية وستشمل توفير الأجهزة للمعلمين والمعلمات ممن لا يمتلكون أجهزة داخل منازلهم، لافتاً إلى أنه تم تمديد الحملة إلى شهر رمضان المبارك ولن تتوقف بل ستستمر إلى الأبد إن شاء الله.

وقال في حوار عن بعد مع «البيان» إن حملة التعليم دون انقطاع التي اطلقتها دبي العطاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تهدف لتوفير 40 الف جهاز للطلبة من الاسر المتعففة التي لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي للانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بعد بشكل آمن من منازلهم، وهي تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» على تعليم الأطفال والشباب في الإمارات، وتتماشى مع قرار حكومة الإمارات بتمديد التعلم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي.

وبين ان شركة "توزيع" للتوزيع والخدمات اللوجستية، شريك الخدمات اللوجستية للحملة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بنقل الشحنة من نقطة الاستلام المحددة وتعقيم الأجهزة قبل تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم التي ستتولى مهمة تهيئة وتجديد وتركيب نظام التشغيل والبرمجيات اللازمة قبل تسليمها لشركة "توزيع" للتوزيع والخدمات اللوجستية التي ستقوم بتسليم الأجهزة للطلاب في الإمارات لمواصلة تعليمهم عن بعد."

واكد الدكتور طارق ان الحملة تهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور الذين يؤدون دوراً هاماً في تطبيق التعلم عن بعد لأطفالهم، وكذلك دعم المعلمين في جهودهم لمواصلة تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب.

وقال إن دبي العطاء كونها مؤسسة إنسانية عالمية تعمل على توفير التعليم السليم، لاسيما في حالات الطوارئ والأزمات، فنحن نؤمن بأنه لدينا دوراً حيوياً نؤديه لتعزيز حصول جميع الأطفال والشباب في الإمارات على فرص التعلم عن بعد بشكل متساوٍ. لهذا السبب، أقمنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتقديم فرصة للمجتمع الإماراتي لدعم الطلاب غير القادرين حالياً على الانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بعد.

وتقبل الحملة التي تسعى إلى ضمان استمرارية تعليم الأطفال والشباب في الإمارات، حالياً تبرعات من مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى جانب الأفراد في الإمارات، وذلك إما عبر الإنترنت من خلال موقع دبي العطاء dubaicares.ae/donate أو من خلال الرسائل القصيرة عبر اتصالات ودو - شريكا الاتصالات للحملة – عن طريق إرسال كلمة "تبرع" إلى 9030 للتبرع بـ 30 درهماً، و 9090 للتبرع بـ 90 درهماً، و 9300 للتبرع بـ 300 درهم، و 9900 للتبرع بـ 900 درهم؛ أو من خلال الشيكات أو التحويل المصرفي إلى:

اسم البنك: مصرف الإمارات الإسلامي

الحساب المصرفي: 3707297730205

اسم الحساب : Dubai Cares – Zakat (General)

رقم الحساب المصرفي الدولي: AE110340003707297730205

اسم البنك: مصرف الإمارات الإسلامي

الحساب المصرفي: 3707297730206

اسم الحساب: Dubai Cares – Sadaqa (General)

رقم الحساب المصرفي الدولي: AE810340003707297730206

ويمكن لمؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد التبرع بأجهزة جديدة أو مستعملة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية من خلال ملء استمارة التبرع على www.dubaicares.ae، علاوة على ذلك، يمكن للمؤسسات التي لديها مخزون غير مستخدم من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم تبرعات بكميات كثيرة للحملة من خلال ملء نفس الاستمارة.