"مدارس ريبتون" تطلق صندوق لدعم الأسر بقيمة 8 ملايين درهم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أطلقت "مجموعة مدارس ريبتون" والتي تضم "مدرسة ريبتون دبي" و"مدرسةفورمارك دبي" و"مدرسة ريبتون أبوظبي"،صندوق بقيمة 8 ملايين درهم لتقديم الدعم المالي للعائلات التي تعاني من صعوبات مالية كنتيجة مباشرة لانتشار جائحة"فيروس كورونا المستجد" Covid-19، وإلى جانب صندوق الدعم سوف يحصل أولياء الأمور على تخفيض بنسبة 15٪ على رسوم الفصل الدراسي الثالث.

ويستفيد من صندوق الدعم جميع أسر طلاب "مجموعة مدارس ريبتون"، وسوف يتم تخصيص الدعم على أساس الاحتياجات، شرط إبراز أدلّة موثقة تفيد بفقدانهم عملهم، أو تأثرهم بتخفيض كبير على الراتب، أو وضعهم تحت إجازة غير مدفوعة، أو حصول خسارة في الإيرادات عند أصحاب الأعمال، وسيتلقى أولياء الأمورتحديثاتٍ دورية حول نسبة التخفيض المئوية من الصندوق.

ومن جانبه قال نيتن كريبالاني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفولفنس نولدج إنفستمنتس ليمتد" (EKI)، التي تدير "مجموعة مدارس ريبتون" "نحن ندرك أن العديد من العائلات تواجه تحدياتٍ كبيرة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم الدعم لها خلال هذه الفترة غير المسبوقة".

وأضاف أن صندوق الدعم واعتماد التخفيض بنسبة 15٪ على رسوم الفصل الدراسي الثالث يمثل تأكيداً على التزامنا تجاه مجتمعنا ليس على المدى القصير لهذا العام والأعوام المقبلة ونحن مصممون على تقديم الدعم والمساعدة والوقوف إلى جانب العائلات التي تواجه ظروفاً صعبة.

وقال أن المدرسة تسعي إلى تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الاستقرار والحياة الطبيعية لطلابنا وأولياء أمورهم، ولهذا السبب عملنا بجدّ على توفير تجربة "تعلم عن بُعد" عاليةالجودة خلال الأسابيع الماضية، وسنستمر بذلك حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مع أملنا بأن يشهد الوضع العالمي تحسناً قريباً جداً، ونتطلّع بتفاؤل إلى بداية العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر 2020".