إشادة بـ«حمدان الذكية» في إنجاح «التعلم عن بُعد»

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الاجتماع العادي الثاني للسنة الأكاديمية 2019 /‏2020، مشيداً بالإنجازات السبّاقة لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في إنجاح مبادرة «التعلم عن بعد» في دولة الإمارات.

وأكد مجلس الأمناء، مواصلة تعميم التجربة الريادية في دعم «التعلم عن بعد».

وبارك مجلس الأمناء التعاون البنّاء مع «وزارة التربية والتعليم»، والتي أثمرت عن الوصول بالدورتين التدريبيتين الإلكترونيتين «كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة»، و«كيف تُصمّم درساً إلكترونياً في 24 ساعة» إلى العالمية، مع تسجيل ما يفوق 100000 منتسب من أكثر من 70 دولة، مثمّناً الإنجاز النوعي في توفير الدورتين المجانيتين بخمس لغات، هي العربية والإنجليزية الفرنسية والإسبانية والروسية، بالشراكة مع «معهد اليونيسكو لتقنيات المعلومات في التعليم»، استكمالاً للدور المحوري لدولة الإمارات في إحداث تغيير إيجابي وجوهري في المنظومة التعليمية حول العالم، بما يواكب المتغيرات المتسارعة للقرن الواحد والعشرين.

وبتوجيه من مجلس الأمناء، شهد الاجتماع الكشف عن خطط إجراء بحوث تطبيقية مشتركة، مع نخبة المؤسسات التعليمية العالمية والجامعات العريقة، في سبيل دراسة ومعالجة التحديات المحتملة، والمعوقات المجتمعية الناشئة في المستقبل.

وتخلل جدول الأعمال أيضاً، بحث المستجدات ذات الصلة بإطلاق مبادرة «مليون رائد أعمال عربي»، وتعديل السياسات الخاصة بالجامعة، طبقاً للسياسات المستحدثة، وفي مقدمها «معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي 2019» و«إدارة الرقابة التعليمية لمؤسسات التعليم العالي».