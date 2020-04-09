«التربية» تستعد لبدء «اليوم الرياضي عن بُعد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق فعاليات اليوم الرياضي عن بُعد، في خطوة غير مسبوقة لترسيخ الرياضة المجتمعية خلال يومي الجمعة والسبت، وإشراك الطلبة وأولياء الأمور من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مختلف الأنشطة الرياضية، ولكافة الأعمار والفئات السنية للطلبة والمجتمع.

وأوضحت الوزارة أن اليوم الرياضي عن بُعد يعد منصة لإشراك أولياء الأمور والمعلمين والموظفين والإداريين في النشاط البدني في المنزل لتلبية الحاجة للرفاه الجسدي والاجتماعي والنفسي أثناء فترة الابتعاد الاجتماعي.

وتعقد فترات اليوم الرياضي عن بعد عبر ثلاث جلسات بث مباشر باستخدام برمجية مايكروسوفت تيمز للتعلم عن بعد، وتبدأ الفترة الأولى من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتضمن رياضات اللياقة البدنية واليوجا والجمانيزيوم، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثالثة وتتضمن ألعاب القوى والزومبا أما الفترة الثالثة فتبدأ من الخامسة وحتى السابعة وتتضمن رياضة الجيوجيتسو وكرة القدم ومحاربي اللياقة والمبارزة والتايكوندو.

وتسعى وزارة التربية والتعليم لتعزيز الفعاليات الرياضية وتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة لتكون جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، حيث يعد اليوم الرياضي عن بُعد فرصة جيدة لتطبيق المنهاج الدراسي الحديث المتكامل لمادة التربية البدنية، مستهدفة جميع المراحل الدراسية، بما يسهم في تهيئة أجيال المستقبل ذهنياً وصحياً وبدنياً.