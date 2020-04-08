جامعة الشارقة تفتح باب القبول لفصل الخريف وتطرح برامج جديدة

المصدر: وام

أعلنت إدارة القبول في جامعة الشارقة فتح باب القبول المبكر لفصل الخريف 2021/2020 في إطار سعيها لضمان استمرارية العملية التعليمية والتزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

وقالت عائشة بوخاطر مدير إدارة القبول بالجامعة إن فترة القبول المبكر لبرامج البكالوريوس المطروحة من الجامعة بدأت في الخامس من أبريل الجاري وتستمر حتى السابع من مايو القادم .

وأشارت بوخاطر إلى أن التقديم سيكون من خلال بوابة القبول الإلكتروني www.sharjah.ac.ae/oa فقط حفاظا على سلامة الجميع، حيث يمكن للطلبة معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم عبر صفحة القبول على الموقع الإلكتروني والتواصل مع إدارة القبول من خلال مختلف وسائل التواصل الإلكتروني التي توفرها الإدارة .

ولفتت إلى أنه سيتم ولأول مرة بجامعة الشارقة طرح عدد كبير من البرامج الأكاديمية الجديدة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ودبلوم الدراسات العليا ليصل مجموع البرامج التي تطرحها الجامعة في مختلف المراحل إلى أكثر من 104 برامج دراسية معتمدة.