8 درجات خصماً للمناقشات السلبية في «المدرسة الافتراضية»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

شددت ‏وزارة التربية والتعليم على أهمية الابتعاد عن المناقشات السلبية التي تؤدي إلى الخلافات بين الطلاب من خلال تطبيقات المدرسة الافتراضية، مؤكدةً أن التحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف مخالفة من الدرجة الثانية، ويتم بناءً عليها تطبيق الإجراءات اللازمة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة، وقد تصل مخالفتها ‏إلى خصم ثماني درجات من درجات السلوك، وإيقاف حساب دخول الطالب إلى منصة التعلّم الذكي لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

لائحة

ووفقاً للائحة إدارة سلوك الطلبة بشأن التعلم عن بعد 2020، المعمول بها في «المدرسة الافتراضية» تشمل المخالفات السلوكية متوسطة الخطورة «الغياب عن يوم دراسي واحد (عند التعلم عن بعد) دون عذر مقبول، وتحريض الطلاب على عدم حضور حصص التعلم عن بعد، أو تهديدهم وتخويفهم، وعدم الانتظام في الدروس في منصات التعلم عن بعد.

وافتعال المشاجرات بين الطلاب سواء المرئية أو المكتوبة خلال البث عبر منصات التعلم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة، وعدم الاستجابة للقواعد المنظِّمة لسير الدروس، وإساءة الاستخدام لأجهزة الحاسوب الوزارية خلال أو بعد الانتهاء من حصص التعلم عن بعد، والاتصال الصوتي والمرئي بعد انتهاء وقت الحصة الرسمي مع بقية الطلبة سواء من داخل المدرسة أو من خارجها لأغراض غير تعليمية.

واستخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات ذات طابع شخصي، وإزالة المعلم أو طلاب من المجموعة، ما يؤدي إلى عرقلة سير الدرس، وأعمال المعلم، وحقوق الطلبة الآخرين، واستخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو غيرها من الكلمات (نصاً أو صوتاً أو تلميحاً) التي قد تكون مسيئة لأي مستخدم آخر».

الالتزام بالقوانين

تسعى الوزارة من خلال المدرسة الإماراتية وتحديداً عبر منصة التعلم عن بعد إلى خلق بيئة تعليمية آمنة يسودها الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف. وأكدت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن كل فرد منا يمثل دولته في سلوكه وأخلاقه، وحثت الطلبة على الالتزام باللوائح والقوانين والإجراءات.