أخصائية اجتماعية: مطالبة بتوعية الأبناء بأهمية دقة المعلومات

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

نصحت شيخة المطوع، أخصائية اجتماعية، أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خلال عدم الانسياق وراء أي معلومات أو شائعات لم يتبين صحتها، والاعتماد في ذلك على مصادرها الموثوقة من أجهزة الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية ومعلومات وإرشادات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والتحدث مع الأبناء أنها فترة مؤقتة لمحاصرة انتشار الفيروس، ومن ثم ستعود الحياة لطبيعتها بعد فترة وجيزة مقبلة.

وأوضحت أن جميع شرائح المجتمع في الإمارات، مقيمين ومواطنيــن، شركاء في مواجهة الوضـع الحالي بهــدف طمأنــة أبنائنا وعدم شعورهم بالخوف أو الملل من طول بقائهم في المنزل، وأن هذه الإجراءات للمحافظــــة عليهم.

وشددت شيخة المطوع على أننا جميعاً مسؤولون على أرض هذا الوطن، وأن أي قرار وتصرف سنتخذه سيؤثر تأثيرا مباشرا في احتواء الوضع الحالي، حيث إن التكاتف جميعاً يداً واحدة في مواجهة انتشار الفيروس سيعمل بالتأكيد في محاصرته وانحساره رويداً رويداً.