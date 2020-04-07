مديرة روضة برأس الخيمة تطلق مبادرة لتوفير حواسيب لطلابها

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أطلقت عائشة الزعابي، مديرة روضة الغدير في رأس الخيمة، مبادرة لتوفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة لطلاب الروضة، بمبادرة شخصية لتقديم 26 حاسوباً للطلبة من ذوي الأسر محدودة الدخل، بهدف دعم مبادرة التعلم عن بُعد التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بعد مراجعتها بيانات الطلبة الذين يتلقون التعليم من المنزل.

حيث تبين عدم دخول أكثر من 20 طالباً للنظام الإلكتروني، لتبادر بالاتصال على أسرهم الذين أكدوا عدم قدرتهم على توفير الأجهزة أو الإنترنت لأبنائهم. وقالت الزعابي: تمكنت المبادرة عقب ساعات من إطلاقها من جمع 10 أجهزة حاسوب تبرعت بها إحدى شركات الكمبيوتر في رأس الخيمة.

كما أبدى أحد رجال الأعمال رغبته في دعم المبادرة، مشيرة إلى أن عدد الاتصالات التي تلقتها تخطى 452 اتصالاً، و2225 رسالة نصية تطلب الاستفادة من المبادرة. وأكدت الزعابي أن وزارة التربية والتعليم، والمجتمع الإماراتي، يكملان معاً ويؤديان الأدوار التنموية في تحقيق مكتسبات إضافية تعود على المجتمع بالخير.