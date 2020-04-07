4791 طالباً يستفيدون من دعم صندوق الزكاة لمبادرة «التعلم عن بُعد»

المصدر: (أبوطبي - البيان)

خصص صندوق الزكاة خمسة ملايين درهم لتوفير أجهزة حاسب آلي وتغطية متطلبات مبادرة التعليم عن بُعد لـ4791 طالباً وطالبة، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن هذه الخطوة تأتي دعماً لتطبيق مبادرة «التعلم عن بُعد» بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وذلك للبدء بتفعيل المبادرة التي أطلقتها المؤسسات التعليمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ والأزمات.