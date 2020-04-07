12 درجة خصماً وإيقاف حساب الطالب في حال التشهير بالزملاء أو المعلمين عبر «التواصل»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حذرت وزارة التربية والتعليم طلبة التعليم عن بُعد «المدرسة الافتراضية» من التشهير بالزملاء أو العاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإساءة لهم، لأن ذلك يعد مخالفة من الدرجة الثالثة، ويتم عليها تطبيق الإجراءات اللازمة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة، وقد يصل ذلك إلى خصم 12 درجة من درجات السلوك، وإيقاف حساب الطالب في منصة التعلم الذكي بشكل فوري، وقد ينقل الطالب إلى مدرسة أخرى.

وأكدت أهمية متابعة ولي الأمر التزام أبنائه بالنظام العام خلال عملية التعلم عن بعد من حيث التحلي بالمظهر اللائق والأسلوب الإيجابي. وحددت لائحة إدارة سلوك الطلبة المخالفات الخطيرة ومنها:

استخدام وسائل تقنيات الاتصال والمعلومات الخاصة بالمبادرة للشتم أو السب أو التهديد بالعنف أو التشهير أو الابتزاز بصورة مقصودة ومتكررة عبر أي منصة رقمية، والاشتراك في القوائم والنشرات البريدية غير الرسمية ضمن مبادرة التعلم عن بعد، والنشر من خلالها معلومات عن المعلمين والطلاب دون إذن.

والنشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن المبادرة، وإعطاء معلومات شخصية عن طالب آخر، ومشاركة الصور أو أية معلومات عن أي من الطلاب وأولياء الأمور أو العاملين أو أي شخص آخر من دون الحصول على موافقتهم الصريحة، واستخدام المحتوى التعليمي في تصوير وتسجيل المحادثات بين الطلبة ونشرها دون إذن مسبق.

وترصد الوزارة 100 درجة في نهاية العام لسلوك الطالب الإيجابي وتتكون من 20 درجة للسلوك المتميز، و80 درجة للسلوك الإيجابي، وتتأثر هذه الدرجة سلباً بالخصم حسب درجة السلوك والمخالفات المتضمنة لأربع فئات هي:

مخالفات الدرجة الأولى البسيطة بوزن 4 درجات لكل منها، مخالفات الدرجة الثانية متوسطة الخطورة بوزن 8 درجات، مخالفات خطرة 12 درجة، شديدة الخطورة بوزن 20 درجة لكل منها، وفي حال نزول درجة سلوك الطالب إلى أقل من 60 % في الفصل الدراسي يتم حجب شهادته، وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك لتقر الإجراءات التصحيحية الفصلية الملزمة للمتعلم.