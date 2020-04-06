"التربية" تنصح بممارسة النشاط البدني 30 دقيقة يومياً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

نصحت وزارة التربية والتعليم طلبة المدرسة الافتراضية بممارسة الأنشطة البدنية 30 دقيقة يوميا، للحفاظ على تجديد الحيوية وضبط إيقاع النشاط اليومي والارتقاء بالتحصيل الدراسي العلمي لدى طلبة المدرسة الافتراضية .

وأكدت الوزارة على أهمية ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين لمعادلة الوقت الذي يقضيه الطالب امام شاشات الحاسوب كمتطلب من متطلبات التعلم عن بعد، مشيرة إلى ان ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وإيصال كمية أكثر من الدم الى الخلايا الدماغية لتحفيز عمل الدماغ وتحفيز النشاط اليومي وتنظيم ساعات النوع والحصول على ذهن وجسم صحي ونشيط.

وعددت الوزارة فوائد الرياضة لتحسين أداء وظائف الجسم، أهمها إحراق الدهون والوقاية من الامراض و تحسين المزاج وتقلّيل التوتر والضغوط اليوميّة، والمحافظة على تثبيت مستوى البروتين الموجود في الجسم وتقلل مستوى الدهون، وتنقل الأوكسجين للأنسجة والخلايا في الجسم، ما يعمل على تحسين وظائف القلب والرئتين.

ودعت الطلبة لأخذ قسط واف من الراحة وتنظيم مواعيد النوم، اذ ثبت أن السهر ليلا، يؤثر سلباً على قدرة الطلبة على التركيز والاستيعاب، مشددة في هذا الإطار أيضا على تناول الوجبات الصحية التي تعتبر ضرورة أساسية، فقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن الوجبات الصحية لها تأثير إيجابي على قدرة الطالب على التركيز واستيعاب المعلومات.

ونصحت الوزارة الطلبة بممارسة التمرينات الرياضية عند الصباح الباكر، لدورها في مساعدة الجسم على إحراق كميّة كبيرة من السعرات الحرارية والدهون المتراكة، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، واتباع أنظمة غذائية صحية، والابتعاد عن تناول الوجبات الغنية بالسكريات لأن جسمك يمتصّها بسرعة والحرص على شرب ما لا يقل عن لترين من السوائل، في اليوم.

وأكدت على أهمية تناول وجبة الإفطار ليحصل المخ على حاجته من الجلوكوز، وذلك لان للغذاء تأثيرا واضحا على عقلية الطالب من حيث القدرة على التركيز والتحصيل والتذكر للمعلومة، ويتفاوت تأثير العناصر الغذائية المختلفة باختلاف أدوارها ووظائفها وأهميتها لأجسامهم، حيث يعتبر الجلوكوز هو الوقود الرئيسي لخلايا المخ، ويساهم في عدم شعور الطالب بالخمول أوالتعب.

ولفتت إلى ان هناك شعورا بين السعادة وممارسة الرياضة يوميا حيث تحفز الدماغ لإفراز مواد تساعد على الشعور بالسعادة وتزيد من الإنتاجية.



ساعات النوم

واكدت على أهمية النوم الصحي الليلي العميق، حيث يحدث العديد من الانشطة للمخ او الجسم كامل بشكل عام أثناء النوم ليلا، ونصحت بالنوم 8 ساعات يوميا، حيث تعد النسبة المتوسطة، وتختلف عدد ساعات النوم وفقا للأعمار.