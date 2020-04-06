خطط لمستقبلك الوظيفي في عالم التطور التكنولوجي

المصدر: البيان الإلكتروني

كيف تستطيع ضمان نجاحك في عالم اقتصاد المعلومات المتقلب؟

هو عنوان الدورة التي توفرها أكاديمية بادري الإلكترونية، التابعة لأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، وذلك ضمن سلسلة من الدورات الإلكترونية المجانية التي تحمل عناوين متنوعة تهم جميع الأفراد داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتجيب الدورة على جملة من التساؤلات التي تشغل الباحث عن النجاح في عالم اقتصاد المعلومات المتقلب وأهمها، هل أنت قلق من أن التكنولوجيا ستأخذ وظيفتك؟ وهل أنت غير متأكد من المسار الوظيفي الذي يجب القيام به في هذا العالم المتغير والمتزايد باستمرار؟ وهل أنت مهتم باستكشاف مهنة حرة، لكنك غير متأكد من القيام بها بمفردك؟

هذه الدورة، التي تقدمها المدربة إليشا أباتي، تساعد المهتمين على فهم كيفية تأثير التكنولوجيا على الوظيفة حتى يتمكنوا من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أفضل، وتطلعهم على الاستراتيجيات التي سيحتاجونها في عالم تتزايد فيه المخاوف المجهولة من اقتصاد المعلومات، وبالتالي إرشادهم على تصميم حياتهم الوظيفية في عالم سريع التغير.

وتتيح الأكاديمية، للمهتمين تصفح سلسلة الدورات التي تقدمها، في أي وقت ومن أي مكان بسهولة عبر تحميل التطبيق الخاص بها " Badiri Academy" على الهاتف الجوال، من خلال "الأبل ستور" والأندرويد".

ويمكن للمهتمين المشاركة في هذه الدورة عبر الرابط التالي https://www.badiriacademy.org/my-courses/how-to-empower-your-sucess