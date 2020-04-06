حواسيب محمولة لـ«أم القيوين التعليمية»

المصدر: أم القيوين - وام

منحت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية منطقة أم القيوين التعليمية 150 حاسوباً محمولاً جديداً، و50 حاسوباً محمولاً للحالات المسجلة لدى المؤسسة، ليتم توزيعها على الطلبة من ذوي الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الهمم.

وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة، إنه وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وفرت المؤسسة الدعم للطلبة من ذوي الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الهمم لاستكمال هذه المرحلة المهمة من العملية التعليمية بعد تطبيق نظام «التعليم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي الحالي.