المبتعث العائد ماجد بن تركية: التقصّي أظهر قوة نظامنا الصحي ما جعل الإمارات محط الأنظار

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

تحدث ماجد عادل بن تركية الطالب في جامعة كولورادو بولدر تخصص اقتصاد وعلاقات دولية بالولايات المتحدة الأمريكية عن ظروف عودته ووجوده حالياً في الحجر الصحي المنزلي عقب صدور قرار بعودة الطلبة الدارسين خارج الدولة من المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة، ضمن سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأضاف: نشعر بالفخر بقيادتنا الرشيدة ودولتنا نظراً للجهود المخلصة التي تقوم بها بإجراءات التقصي الوبائي النشط لفيروس كورونا المستجد والتصدي له، مشيراً إلى أن فيروس كورونا أظهر القوة التي يتسم بها النظام الصحي لدينا ما جعل الإمارات محط أنظار دول العالم قاطبة، علاوة على تعاون وتكاتف كافة المؤسسات والجهات وأبناء الإمارات والمقيمين في ترجمة جلية وواضحة لعمق الانتماء لهذا الوطن المعطاء.

تواصل

وقال ماجد الذي يدرس في سنته الثالثة: إن سفارة دولة الإمارات كانت مواظبة على التواصل مع أبنائها الطلبة للاطمئنان على أحوالهم، حتى جاء اليوم الذي تم إخطارنا بضرورة العودة إلى أرض الوطن، وعليه تم ترتيب كافة الأمور اللازمة لعودتهم والتكفل بكافة المصاريف المطلوبة، مشيراً إلى أنه فور وصولهم إلى مطار العاصمة أبوظبي تم إخضاعهم لفحص الحرارة الروتيني، ومن ثم توجيههم من خلال التعهد بعدم مغادرة المنزل لمدة 14 يوماً والحرص كل الحرص على عدم مخالطة الأهل أو الأقارب والأصدقاء، إضافة إلى فحص آخر تم إجراؤه له قبل خروجه من المطار، مضيفاً أن فترة الحجر انتهت أمس الجمعة، وأن التزامه نابع من احترامه للتعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، وحرصه على سلامة أهله أولاً وأفراد المجتمع ثانياً.

إجراءات

ومن واقع تجربته يرى بن تركية أن الإجراءات والطريقة التي تعاملت بها الدولة مع هذه الجائحة تدعو إلى الراحة والاطمئنان لأننا ببساطة نحظى بقيادة رشيدة همها الوطن، لافتاً إلى حرص سفارة الدولة في الولايات المتحدة على طلبتها منذ بداية ظهور حالات مصابة بالفيروس من خلال المتابعة الحثيثة والإرشاد والتوعية والتوجيه بأهمية عدم ارتياد الأماكن المكتظة والحرص على الصحة العامة.