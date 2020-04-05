«اتصالات» تتيح تصفحاً مجانياً للمواقع التعليمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» أمس عن تجديد دعمها لمنظومة التعلّم عن بعد في الدولة عقب الإعلان عن قرار مواصلة التعلّم عن بُعد لنهاية العام الدراسي الحالي من خلال حزمة من المبادرات التي ترفد القطاع التعليمي بالخدمات اللازمة لتسهيل استمرارية مبادرة التعلّم عن بُعد للطلبة، وأولياء الأمور، ومختلف العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ومن خلال بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها الرقمية المتطورة، استطاعت «اتصالات» تمكين مليون طالب على مستوى الدولة من المشاركة في منصات التعلّم عن بُعد، دون التأثير على أداء واستمرارية الخدمات التي تقدمها إلى بقية القطاعات والمشتركين.

وقد عكفت «اتصالات» منذ انطلاق مبادرة التعلّم عن بُعد على طرح مجموعة من المبادرات النوعية التي شملت دعم أكثر من 12000 طالب من الأسر التي لا تملك خدمة الإنترنت المنزلي، عبر تزويدهم بباقات الإنترنت على الهواتف المتحركة لتمكينهم من التصفح المجاني للمنصات والمواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في الدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات، كما أتاحت «اتصالات» أيضاً الدخول المجاني إلى 9 من التطبيقات والمنصات التي تتيح التواصل المرئي والصوتي لتعزيز آلية التعلّم عن بُعد وهي:

(Google Hangouts، Microsoft Teams، Blackboard، Zoom، Skype for Business، Cisco Webex، Avaya Spaces، BlueJeans، Slack) وذلك عبر شبكة النطاق العريض الثابت والمتحرك وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات بهدف دعم قطاع التعليم واستمرارية مبادرة التعلّم عن بُعد.

وتعتز «اتصالات» أيضاً بتوفير التصفح المجاني لما يزيد على 800 موقع من المواقع الإلكترونية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والسلامة وذلك لكافة مشتركي الهاتف المتحرك في «اتصالات» والذين فاق عددهم 10 ملايين مشترك في الدولة بنهاية العام 2019.