5 مدارس خاصة بدبي تخفض رسوم الفصل الثالث 20 %

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

بادرت مدارس خاصة في دبي بتقديم خصومات على رسوم الفصل الدراسي الثالث، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، والتيسير على أولياء الأمور، ومنحت 5 مدارس أولياء الأمور خصومات تصل إلى 20 % على قسط الفصل الدراسي الثالث، وهي مدارس «الصفا كميونتي» و«الصفا البريطانية» و«نكست جنريشن»، ومدرستا «هورايزون الإنجليزية والدولية»، كما فعلّت مدارس خصومات الأخوة التي تصل إلى 10 % خلال فترة التعلم عن بعد.

وشددت الهيئة على أن التعاون والتكاتف وإبداء المرونة تشكل ضمانات مجتمعية بمشاركة المدارس وأولياء الأمور معاً لنجاح التعليم عن بعد، وأن تتحمل المدرسة بطاقميها القيادي والتدريسي مسؤولية تقديم البرامج التعليمية على النحو الأفضل، وألا تقتصر مسؤولية المدارس فقط على مشاركة الموارد أو المصادر التعليمية مع الطلبة، والذي قد يشكل بدوره عبئاً على أولياء الأمور.

يأتي ذلك، فيما أوضحت الهيئة، عبر موقعها الالكتروني المخصص للرد على استفسارات أولياء الأمور، أن العديد من المدارس أبدت رغبتها في تقديم المزيد من الدعم لأولياء الأمور الذين يواجهون صعوبات مالية، مشيرة إلى أنه وفي هذه الظروف الاستثنائية، فإن للمدارس الحرية في تقديم خصم على الرسوم المدرسية بالنسبة التي تراها مناسبة للفترة التي تقرر فيها التعليم عن بعد.

ولفتت الهيئة، إلى أنه على أولياء الأمور الاستمرار بتسديد الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد حيث ستتواصل خدمات التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، أما المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، فسيتواصل فيها التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الأول.

يأتي ذلك، فيما نصحت الهيئة من خلال صفحة الأسئلة الشائعة المخصصة للرد على استفسارات الجمهور، المدارس الخاصة بدبي بالتعاون مع أولياء الأمور الذين لم يقوموا بسداد رسوم الفصل الدراسي الثالث، والتواصل معهم من أجل إيجاد تسوية تحفظ حقوق الطرفين، وتضمن استمرارية مسيرة التعليم للأبناء.