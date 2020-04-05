جامعة زايد تتعهد بتوفير مستلزمات المشاريع للطلبة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد البروفيسور مايكل ويلسون نائب مدير جامعة زايد لـ«البيان» أن الجامعة تتعهد بتوفير كل مستلزمات المشاريع المطلوبة من الطلاب والطالبات حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكداً أن الجامعة تعمل باستمرار على تعزيز عملية التعلم الإلكتروني، والعمل على تكييفها لتتلاءم واحتياجات الطلبة وفقاً لآرائهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم، كما تحرص على تجاوز أي تحديات قد تواجه تجربة التعليم عن بعد.

جاء ذلك رداً منه على عدد من الاستفسارات، التي وردت إلى «البيان» من مجموعة من الطالبات اللواتي يدرسن تخصص التصميم والوسائط المتعددة حول تكليف بعض الأساتذة لهن بإعدادها وإرسال صورها لهم تمهيداً لتقييمها، فيما تطلبت هذه المشاريع شراء بعض المستلزمات اللازمة لإعداد هذه المشاريع، بينما لم تتوفر أغلبها بسهولة في الأسواق، بسبب قرار إغلاق بعض المحال التجارية بشكل مؤقت كونه إجراء احترازياً لتفادي تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الطالبات إلى أن بعض الأساتذة وجهوهن لشراء هذه المستلزمات من منصات التسوق الإلكترونية، الأمر الذي استصعبته بعض الطالبات بسبب غلاء المستلزمات في بعض المواقع الإلكترونية، واستغلالها لحاجة الطلبة، حيث قامت برفع أسعار هذه المستلزمات، ولفتن إلى أن أحد المواقع يبيع «البورد كارد» وهو لوح كرتوني، بضعف سعره في المكتبات العادية، كما أنه لا يقبل التوصيل إلا لكمية معينة لا يقل سعرها عن 200 درهم، بينما لا يتجاوز سعر الواحد من هذه الألواح في المكتبات سوى 12 درهماً فقط.