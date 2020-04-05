بدء المرحلة 2 للتحكيم «عن بعد» بجائزة الشارقة للتفوق التربوي

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت لجان التحكيم المركزية في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي المرحلة الثانية من أعمال التحكيم «عن بعد» لإجمالي 320 عملاً، على أن تنتهي يوم الثامن من أبريل الجاري. وقال محمد الملا: إن أعمال تقييم المشاركات للمتنافسين في الدورة الحالية بدأت مطلع مارس الماضي، فيما يجري العمل على المقابلات الشخصية والزيارات للمتأهلين الحاصلين على 800 درجة فما فوق، لافتاً إلى تكيف إدارة الجائزة مع المستجدات نتيجة لتوافر البنية التحتية واعتماد الجائزة منذ سنوات على منصة التحكيم الإلكتروني، ما جعل آلية العمل انسيابية ولم تتوقف، فيما تم التعامل مع مسألة المقابلات الشخصية للمرشحين بنظام الفيديو المرئي استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة البقاء في المنزل تفادياً لخطر الإصابة بالفيروس.

وأفاد بأن الجائزة الأولى على مستوى الدولة تهتم بتقدير المتميزين والاحتفاء بهم، عادّاً الجائزة إضافة مهمة وقيمة في سعي الجائزة لإبراز مفاهيم التميز والإبداع وتأصيلها، ودعم الشراكة المجتمعية.