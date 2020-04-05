المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلق صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي الحملة المشتركة «شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة» لمساعدة 500 طالب وطالبة وذلك في إطار مبادرات الجانبين في عام 2020، حيث تستهدف رفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عن الطلبة من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الزكاة.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: إن إطلاق الحملة العاشرة تحت شعار «شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة» يترجم حرص الجانبين على دعم مسيرة التعليم من أجل نشر الوعي الزكوي وإحياء فريضة الزكاة سعياً لتحقيق أكبر قدر من التكافل الاجتماعي في المجتمع، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال التعاون المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات في إطار تطوير المبادرات الاستراتيجية وتطبيقاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية التي دعت إليه القيادة الرشيدة.

وأضاف «نستهدف من خلال هذه الحملة مساعدة 500 طالب مواطن ومقيم ممن يستوفون شروط الزكاة حسب اللائحة المعتمدة بصندوق الزكاة طوال مدة دراستهم في جامعة أبوظبي بمبلغ تقديري قدره 60 ألف درهم لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة»، مشيراً إلى أن صندوق الزكاة سيعمل قدر الإمكان على التسهيل لكافة المتبرعين على تقديم تبرعاتهم بكل الطرق المسهّلة والميسّرة.

وأوضح أن الصندوق سبّاق في تطوير قنوات التحصيل من 5 قنوات تقليدية في عام 2004، وصولاً إلى 37 قناة ووسيلة ورابطاً حتى الآن، كما بلغت قنوات الخدمات الأخرى 11 قناة، تنوعت ما بين الإلكترونية والذكية ونؤكد على أن زيادة قنوات التحصيل ساهمت بشكل كبير في جلب إيرادات أكثر للصندوق، إذ تعتبر الخدمات التي نقدمها من أهم موارد الصندوق الحيوية في تحصيل الزكوات، وندرك تماماً أن مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة هي ضرورة حتمية في تحقيق أهدافنا تحت شعار «رؤية عصرية لفريضة شرعية» .

شروط

وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي أن قيمة هذه الحملة تكمن في الغاية والهدف من إطلاقها، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الدراسية عن الطلبة المواطنين والمقيمين ممن يستوفون شروط الزكاة وذلك وفقاً لمدة دراستهم في برامج البكالوريوس التي تطرحها الجامعة بفرعيها في أبوظبي والعين.

ولفت إلى أن نجاح الحملة الرمضانية السنوية طوال 10 سنوات منذ انطلاقتها عام 2010 أثمر في جمع عائد سخي وصل إلى ما يزيد على 65 مليون درهم من أموال الزكاة والتبرعات، وهو ما رفع الأعباء المالية التي كانت شكلت تحدياً كبيراً كاد أن يؤثر سلباً على مستقبل ما يزيد على 2,610 من الطلاب والطالبات من ذوي الأسر المتعففة.

وأعرب بن حرمل عن أمله في أن يساهم إطلاق الحملة في تشجيع العديد من الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية للمساهمة بسخاء، لتمكن تبرعاتهم وزكاتهم الطلبة المستفيدين من مواصلة دراستهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والعمل بكد وجهد للحصول على شهادة بكالوريوس من جامعة مرموقة كجامعة أبوظبي.

كيفية دفع الزكاة

يستطيع المتبرع أن يقدم التبرعات النقدية والشيكات المصرفية وتسليمها لصندوق الزكاة أو جامعة أبوظبي، باسم الحملة المشتركة لطلاب العلم الجامعيين «شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة»، أو تحويل المبلغ إلى حساب صندوق الزكاة رقم 16420661، الآيبان:

AE300500000000016420661

لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى التبرع عن طريق الرسائل النصية بإرسال الرمز «ج» أو «ن» بقيمة التبرعات إلى الأرقام التالية كل حسب قيمة التبرع:

10 دراهم إلى 8010

50 درهماً إلى 8050

100 درهم إلى 8100

200 درهم إلى 8200