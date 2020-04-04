نائب مدير جامعة زايد لـ"البيان": نتعهد بتوفير مستلزمات المشاريع لجميع طلبة الجامعة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد البروفسور مايكل ويلسون نائب مدير جامعة زايد لـ"البيان" أن الجامعة تتعهد بتوفير كافة مستلزمات المشاريع المطلوبة من الطلبة والطالبات حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدا أن الجامعة تعمل باستمرار على تعزيز عملية التعلم الإلكتروني والعمل على تكييفها لتتلاءم واحتياجات الطلبة وفقًا لآرائهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم، كما تحرص الجامعة على تجاوز أي تحديات قد تواجه تجربة التعليم عن بعد.

جاء ذلك ردا منه على عدد من الاستفسارات التي وردت إلى "البيان" من مجموعة من الطالبات اللواتي يدرسن تخصص التصميم والوسائط المتعددة حول تكليف بعض الأساتذة لهن بإعدادها وإرسال صورها لهم تمهيدا لتقييمها، فيما تطلبت هذه المشاريع شراء بعض المستلزمات اللازمة لإعداد هذه المشاريع، بينما لم تتوفر أغلبها بسهولة في الاسواق بسبب قرار إغلاق بعض المحال التجارية بشكل مؤقت كإجراء إحترازي لتفادي تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأشارت الطالبات إلى أن بعض الاستاذة وجهوهن لشراء هذه المستلزمات من منصات التسوق الالكترونية الأمر الذي استصعبته بعض الطالبات بسبب غلاء المستلزمات في بعض المواقع الالكترونية، واستغلالها لحاجة الطلبة، حيث قامت برفع أسعار هذه المستلزمات، لافتات إلى أن أحد المواقع يبيع "البورد كارد" وهو لوح كرتوني، بضعف سعره في المكتبات العادية، كما أنه لا يقبل التوصيل إلا لكمية معينة لا يقل سعرها عن 200 درهم، بينما لا يتجاوز سعر الواحد من هذه الألواح في المكتبات سوى 12 درهما فقط.

وأكد نائب مدير جامعة زايد أن الجامعة تتعهد لجميع طلبتها وذويهم بتوفير جميع المواد اللازمة المطلوبة لمشاريعهم وتقييماتهم، وتزويدهم بها ليتمكنوا من إعداد مشاريعهم ولضمان العدالة في التقييم، وإزالة أي عقبات روتينية قد تقف حائلا أمام إبداعات الطلبة وتقديم كافة الدعم لهم.

وحول آلية توفير هذه المستلزمات أوضح أنها قيد الدراسة حاليا للوقوف على آلية تزويد الطلبة بها في وقت قريب.