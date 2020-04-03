مديرو مدارس: تسديد أولياء الأمور للرسوم يعزز نجاح العملية التعليمية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

طالبت إدارات مدرسية خاصة في الشارقة وعجمان أولياء الأمور بضرورة تسديد الرسوم الدراسية حتى يتسنى لتلك المدارس القيام بواجباتها تجاه الهيئة التعليمية والإدارية في ظل استمرار العملية التعليمية عن بعد والتي يقوم بها معلمو المدارس من خلال تفاعلهم مع الطلبة بالتحضير اليومي للدروس عبر عدد من البرامج التي تم اختيارها ومن ثم تطبيقها.

لافتين إلى أن إدارات المدارس لا يمكنها الاستمرارية في العملية التعليمية دون أن تمنح المعلمين رواتبهم واستحقاقاتهم المالية، وخاصة أن العطلة الصيفية على الأبواب والإدارات ملزمة بصرف مستحقات رواتب الإجازة السنوية في حال ظلت عملية التعليم عن بعد مستمرة حتى نهاية يوليو المقبل.

فعالية

وأكد تربويون ومديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان أن العملية التعليمية عن بعد تسير بصورة جيدة، ولا توجد مشاكل فنية تعرقل سير الحصص الدراسية، كما أن التجربة أثبتت نجاحها وفعاليتها بنسبة 95%، وكافة المشاكل الفنية التي واجهت الطلبة وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية .

والتي تمثلت في بطء الشبكة وعدم حصول بعض الطلبة على أجهزة الحاسوب، تم تجاوزها ووضع الحلول الناجعة لها، وذلك بالتعاون مع المنطقة التعليمية وبعض الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية الشارقة الخيرية التي تكفلت بمنح الطلبة من ذوي الدخول المحدودة الأجهزة المطلوبة.

وقال إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة وعجمان إن ثقتنا كبيرة بأولياء الأمور بالقيام بالتزاماتهم المالية نحو إدارات المدارس، حتى لا تواجه أي صعوبات مالية تحول دون منح الهيئة التدريسية والتعليمية مستحقاتهم المالية الأمر الذي يعرقل سير العملية التعليمية، مبيناً أن الكل يواجه ضغوطاً خلال الفترة الحالية الحساسة.

لذلك يجب ألا تكون هناك عوائق تحول دون استمرار العملية التعليمية عن بعد والتي لاقت قبولاً واستحساناً كبيراً من أولياء الأمور، منوهاً بأن مدارس الشعلة يعمل بها 550 معلماً ومعلمة من مرحلة الرياض إلى الصف الثاني عشر بقسميه المتقدم والعام، وإدارة المدرسة ملتزمة بتسديد الرواتب الشهرية لهم.

تجربة

وقالت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة إن تجربة التعلم عن بعد والتي طبقتها المدارس الخاصة في الشارقة شهدت نجاحاً يفوق نسبة 90% في المراحل الدنيا والمرحلة الثانوية، وذلك من خلال تفاعل الطلبة مع المعلمين والحضور اللافت للطلبة والذي تجاوز نسبة 90% في الصفوف الدنيا و99% في المرحلة الثانوية.

حيث يبلغ عدد الطلبة الدارسين بالمدرسة 3 آلاف طالب وطالبة، كما أن هناك مشاكل فنية تمثلت في بطء النت، فتم التواصل مع (اتصالات) والتي بدورها عالجت المشكلة، لافتة إلى أن العملية التعليمية مستمرة عن بعد، لذا وجب على كافة أولياء الأمور الذين يدرس أبناؤهم على مستوى مدارس الشارقة الالتزام بتسديد المبالغ المترتبة عليهم، حتى لا تتأثر العملية التعليمية.

جهود

وفي ذات الاتجاه يقول أحمد بدوي نائب مدير مدرسة عجمان الخاصة إنه يجب على كافة أولياء الأمور الالتزام بالمستحقات المالية المترتبة عليهم تجاه إدارات المدارس التي تبذل جهوداً جبارة من أجل أن تسيير عملية التعلم عن بعد كما أريد لها.

وذلك من خلال الحصص الدراسية اليومية التي تبث للطلبة في مختلف المراحل ويتفاعل معها الطلبة بنسب كبيرة، مبيناً أن هناك الكثير من أولياء الأمور ملتزمون بتسديد الأقساط الدراسية، الأمر الذي يمكنه تغطية رواتب الهيئة التعليمية.