خدمات جامعة الإمارات البحثية إلكترونياً

المصدر: (العين - وام)

أكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن جميع خدماتها المقدمة عن طريق مراكزها البحثية متاحة إلكترونياً بشكل طبيعي، وأن المشاريع البحثية كافة مستمرة في ظل الظروف الراهنة مع استخدام نظام العمل عن بُعد، باعتبار البحث العلمي من أولويات استراتيجيتها.

وأوضح الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، أن إجراءات وخدمات البحث العلمي كافة متاحة إلكترونياً ومنها تسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، ونظام التمويل الداخلي، واستلام المقترحات البحثية عن طريق النظام ومراجعتها، والتدقيق على الموقف المالي للمشاريع البحثية الممولة، وتغيير مصدر التمويل الخارجي والموافقة عليها، واستلام طلبات إغلاق المشاريع المنتهية ومراجعتها، والموافقة على طلبات أخلاقيات البحث، ومراجعة الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات الخارجية والموافقة عليها.

وأشار إلى أن الجامعة شكلت فرقاً بحثية تركز على إعداد الأبحاث العلمية النوعية مع شركائها في القطاع الصناعي لتسهم في تقديم حلول بحثية لما قد يواجه الدولة من تحديات مع التركيز على القضايا الآنية.