نجاح «التعلّم عن بُعد» ثمرة الرؤية الاستشرافية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن نجاح التعلم عن بعد وسلاسة تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي بالدولة خاصة كليات التقنية العليا، هو ثمرة الرؤية الاستشرافية للدولة لمستقبل التعليم واستثمارها في التعلم الذكي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الشامسي: «محظوظون في دولة الإمارات بقيادة تستشرف المستقبل، فكان الاستثمار في التعلم الذكي وتهيئة البنية التحتية المتطورة في مختلف مؤسسات التعليم العالي خير استعداد للمرحلة الحالية التي نطبق فيها التعلم عن بعد».. موضحاً أن التعلم عن بُعد منح الطلبة العديد من المزايا ومنها المرونة في عملية التعلم مثل إمكانية العودة مرة أخرى للمحاضرة الرقمية في أي وقت.

وأضاف أن تحوّل قاعات الدرس الواقعية إلى افتراضية عززت من متعة وشغف الطلبة بالتعلم وهو ما عكسته الأرقام والإحصاءات المختلفة الصادرة عقب الأيام الأولى لتطبيق التعلم عن بعد.