جامعة زايد لـ«البيان»: خطط جديدة للتقييم

المصدر: ( دبي – مرفت عبد الحميد)

أكدت جامعة زايد لـ«البيان» استعدادها التام والكامل لكافة الاحتمالات التي قد تؤثر على عملية التعلم عن بُعد، حيث عمدت إلى تحضير خطط وتدابير تضمن تجربة تعليمية سلسلة لكافة أطراف العملية التعليمية مثل الطالب والأستاذ، بالإضافة إلى تسهيل إلقاء المحاضرات وتلقيها، وتقديم المشاريع الطلابية، فضلاً عن التقييم والامتحانات.

جاء ذلك في إطار إعلان وزارة التربية والتعليم عن استمرار تجربة التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، حيث أوضحت الجامعة أنه سيتم استحداث وتبني أساليب وآليات جديدة لتقييم الطلبة والامتحانات خلال فترة التعلم عن بُعد، لكافة البرامج والتخصصات التطبيقية والنظرية بالجامعة في فرعيها بالعاصمة أبو ظبي وإمارة دبي، بحيث تتلاءم مع التجربة، ويمكنها قياس تقدير مدى تحقق أهداف المادة العلمية، وتحصيل الطلبة، وتنظيم بيئة التعلم وجعلها مريحة، مثل امتحانات بطريقة الكتاب المفتوح؛ والمهام والمشاريع المشتركة والأوراق البحثية وغيرها من الأساليب المتلائمة مع نظام التعلم عن بُعد.