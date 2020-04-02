"التعليم والمعرفة" توفر 1000 منصة تعليمية و297 موقعاً إلكترونياً مجانياً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن توفير 1000 منصة تعليمية بالتعاون مع شركائها، بالإضافة إلى 297 موقعاً إلكترونياً توفر ميزة تسجيل الدخول المجاني، وذلك ضمن جهودها لدعم عملية التعليم عن بُعد.

وتفصيلاً، وضعت دائرة التعليم والمعرفة خطة تركز على منح الأولوية في توفير الأجهزة والأدوات اللوجستية للمدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة للغاية، باعتبارها الأكثر استحقاقاً للمساعدة في الوقت الحالي، وقد تواصلت الدائرة مع المدارس الخاصة العاملة في الإمارة وأهالي الطلبة منذ بداية العمل على تطبيق منظومة التعليم عن بُعد لإبلاغها بهذا القرار.

وأشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى أنها بالتعاون مع شركائها وفّرت تجهيزات واتصالات إنترنت ومنصات تعليم وغيرها من الموارد للمدارس والأهالي، من دون أي رسوم إضافية، وشمل هذا الدعم 15510 أجهزة حاسب لوحي، و7000 شريحة هاتف متحرك، و3000 جهاز "ماي فاي" و1000 منصة تعليمية، و297 موقعاً إلكترونياً توفر ميزة تسجيل الدخول المجاني، كما قدمت الدائرة دورات تدريبية مكثفة لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد بالتعاون مع عدد من الشركاء في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات مثل "منصة ألف"، و "Renaissance"و "myON" و "Mathletics" و "Amazon Webservices" و ."Pearson"

وبينت أن عملية شحن وتسليم الأجهزة والأدوات اللوجستية من الخارج شهدت بعض التأخير، نظراً للضغط الذي تواجهه سلاسل التوريد حول العالم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث إن الأولوية على المستوى الدولي في الوقت الحالي هي لتوريد الاحتياجات الطبية والغذائية. وستحتاج المدارس المستحقة التي تسلمت الأجهزة والأدوات بضعة أيام لإعدادها وتحميل البرامج والتطبيقات اللازمة قبل تسليمها للطلبة.