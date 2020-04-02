مؤسسة زايد العليا تطبق التعليم عن بعد لطلابها من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

طبقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم «التعليم عن بعد» لاستكمال العملية الدراسية إلكترونياً لمنتسبيها من أصحاب الهمم، لضمان فاعلية استخدام التعلم الذكي لجميع الطلبة المسجلين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي.

وذلك تماشياً مع التعميمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يتوافق مع جهود الدولة في الظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية انسيابية العملية التعليمية وكفاءتها في مختلف المواقع بمراكز الرعاية التابعة للمؤسسّة.

وعمل قطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة على تدريب الكوادر التربوية على كيفية القيام بالعملية التعليمية والعمل عن بعد، وشملت التدريبات آلية التواصل مع الطلاب عبر تقنيات الاتصال المرئي، وشرح الدروس والتفاعل مع الطلاب، وعقد الاجتماعات عن بعد، وتسيير الأعمال اليومية عبر التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية المتوافرة في «زايد العليا»، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الأخرى، والمتعاملين.

وكذلك الإجابة عن أي استفسارات خاصة بالعملاء وأولياء الأمور. ويقدم نظام «التعليم عن بُعد» بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حصصاً تعليمية وعلاجية وإرشادية تشمل حصصاً معرفية وأكاديمية، وأخرى للتواصل، وحصص عناية ذاتية.

إضافة إلى حصص في المهارات الاجتماعية تقدم إلى جميع الطلبة أصحاب الهمم بطريقة تفاعلية تحاكي الواقع بمراكز الرعاية والتأهيل، وفعّلت المؤسسّة كذلك جلسات التدخل المبكر وعمليات التقييم عن بعد، استمراراً لخدماتها في هذا المجال، على الرغم من وجود الطلبة في منازلهم، ومنحهم فرص التمتع بكل الخدمات والتعليم الجيد والمناسب من خلال منصات تعليمية معتمدة من الجهات المختصة. ‏