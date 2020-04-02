ضيق الوقت يعرقل توفير «كمبيوترات» لمدارس خاصة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أبلغت مدارس خاصة أولياء أمور طلاب اعتذار دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن عدم استطاعتها ضمهم إلى مبادرة توفير المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليم عن بُعد (أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية).

حيث أبلغتهم الدائرة بأنها بذلت قصارى جهدها لإيجاد أكبر عدد ممكن من الأجهزة اللوحية وبطاقات SIM في الأسواق العالمية في مثل هذا الوقت القصير، ولم تتمكن من الحصول إلا على 15 ألف جهاز، مشيرة إلى أن هذا الرقم ليس كافياً لتلبية جميع طلبات المدارس، لذلك تم اتخاذ قرار بمنح الأجهزة للمدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة للغاية وتسليمها لهم بنظام الإعارة.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تمكنت من توفير الأجهزة اللوحية الجديدة بمواصفات متقدمة وشرائح بيانات الإنترنت لعدد من المدارس الخاصة في أبوظبي لتسليمها إلى الطلبة المحتاجين.

وطلبت الدائرة من المدارس إبلاغ أولياء الأمور المعنيين باستلام الأجهزة وشرائح الإنترنت، وإرسال عناوين منازلهم.

وحددت في شروط إعارة الأجهزة بأن يتم دفع 100 درهم كوديعة يتم استرجاعها عقب أسبوع من إعادة الجهاز أو شريحة البيانات للمدرسة ودفع 30 درهماً رسوم توصيل.