«سعود التعليمية الخيرية» توفّر 850 «محمولاً» للطلبة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

نجحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، بتوفير 850 جهاز كمبيوتر محمولاً ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «ملتزمون يا وطن بتعليمهم عن بُعد»، لصالح طلبة المدارس التابعة للمؤسسة، سعياً منها على استمرارية سير العملية التعليمية وحرصاً على مصلحة الطلبة لتلقي تعليمهم في منازلهم، وذلك نتيجة للظروف السائدة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في فترة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المؤسسة سلمت أولياء أمور طلبة المدارس التابعة للمؤسسة، خلال اليومين الماضيين، أجهزة الكمبيوتر المحمول، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقتها المؤسسة سعياً منها باستمرارية سير العملية التعليمية وحرصاً على مصلحة الطلبة لتلقي تعليمهم في منازلهم، وذلك نتيجة للظروف السائدة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في فترة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.