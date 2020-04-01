الشارقة للتعليم الخاص تقرر استرداد أولياء الأمور لرسوم المواصلات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، قراراً باسترداد رسوم المواصلات والتغذية وأية رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب وولي الأمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي، كما قررت الهيئة بدء العام الدراسي الجديد للمنهاج الآسيوي الأحد المقبل الخامس من أبريل الجاري.

وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الرسوم المتحصلة، ستقتصر فقط على الرسوم الدراسية للفصل الثالث لجميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة لجميع المناهج.

كما قررت الهيئة فيما يخص المنهاج الآسيوي بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2020 يوم الأحد المقبل الخامس من أبريل الجاري لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وضرورة تطبيق نظام التعليم عن بعد، وعدم تحصيل رسوم المواصلات والتغذية وأية رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب وولي الأمر في الفصل الأول.